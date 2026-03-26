26 марта, 11:01

Транспорт

Тематический поезд в честь 10-летия Росгвардии запустили в метро Москвы

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Тематический поезд в честь 10-летия Росгвардии запустили в метро Москвы. Он будет курсировать по Сокольнической линии в течение полугода, сообщила пресс-служба Дептранса в MAX.

Пассажиры смогут узнать внутри поезда о работе Отдельного корпуса внутренней стражи, который был предшественником ведомства в XIX веке, а также историю фразы "Работайте, братья".

В поезде будет рассказано о подвигах и задачах росгвардейцев, их вкладе в безопасность граждан, а также важных государственных объектах, которые они охраняют. В вагонах, среди прочего, можно увидеть фотографии бойцов Росгвардии во время ежедневной службы и захватывающие кадры учений.

Кроме того, к юбилею на более чем 34 тысячах медиаэкранов и 100 остановках разместили наглядные визуальные материалы о работе Росгвардии, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"А еще реализовали ряд совместных проектов – от выставки до выпуска тематических карт "Тройка". Поздравляем коллег!" – сказал он.

Ранее РЖД организовали тематический железнодорожный круиз "Ко Дню Победы" с насыщенной туристической программой. Он стартует 8 мая и проследует по круговому маршруту Москва – Волгоград – Москва.

Туристы смогут поучаствовать в праздничных мероприятиях, посетить мемориалы и другие знаковые достопримечательности Волгограда. Приобрести услугу можно при покупке билета онлайн и в пути у проводника.

