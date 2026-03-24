РЖД запустят туристический железнодорожный круиз "Ко Дню Победы" из Москвы

РЖД организовали тематический железнодорожный круиз "Ко Дню Победы" с насыщенной туристической программой. Билеты уже в продаже, сообщила пресс-служба компании в MAX.

Круиз стартует 8 мая и проследует по круговому маршруту Москва – Волгоград – Москва. В столицу поезд вернутся 10 мая в 21:55.

В Волгограде туристы смогут поучаствовать в праздничных мероприятиях, посетить мемориалы и другие знаковые достопримечательности, включая монумент "Родина – мать зовет!", музей-панораму "Сталинградская битва", Аллею Героев, Площадь Павших борцов, а также дом Павлова и мельницу Гергардта.

Для тех, кто желает побольше узнать об истории города, предусмотрены экскурсии с гидом. Приобрести услугу можно при покупке билета онлайн и в пути у проводника.

В состав поезда вошли современные плацкартные, купейные вагоны, а также СВ. Кроме того, в вагоне-ресторане пассажиры смогут попробовать блюда из специального меню, созданного по рецептам полевой кухни.

Ранее РЖД анонсировали запуск нового туристического поезда "Вдохновение эпох". Как уточнили в компании, проект ориентирован на ценителей русской природы и поэзии.

Поезд отправится в первый рейс 4 сентября 2026 года по маршруту Москва – Пенза – Рязань – Москва. Путешественников ждет посещение музея-заповедника "Тарханы" в Пензенской области, где провел детство Михаил Лермонтов, и усадьбы Сергея Есенина в Константинове под Рязанью.

В Рязани гости увидят Рязанский кремль, посетят Музей истории Воздушно-десантных войск (ВДВ) и попробуют калинник – местный гастрономический символ. В пути можно будет насладиться видами Сурского и Окского берегов.