29 января, 15:46

Транспорт

Сезонный поезд "Таврия" начнет курсировать между Москвой и Евпаторией 24 апреля

Фото: TACC/NEWS.ru/Сергей Булкин

Сезонный поезд "Таврия", включающий плацкартные и купейные вагоны, станет курсировать между Москвой и Евпаторией с 24 апреля 2026 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая является оператором железнодорожных перевозок в Крым.

Уточняется, что сезонный поезд будет ходить каждый день из Москвы, отправляясь в 20:00 с Павелецкого вокзала. Он проедет через Воронеж и Ростов-на-Дону, а прибудет в Евпаторию на следующий день в 11:20. Исключением станет только рейс 24 апреля, который прибудет в место назначения в 12:15.

Обратно состав станет отправляться с 26 апреля, первый рейс направится в Москву в 21:45. В столице поезд окажется на следующий день в 09:40. Расписание актуально до 21 мая включительно, дальнейший график будет опубликован дополнительно.

Ранее стало известно, что туристический поезд "Космические выходные" запустят из Москвы вечером 1 мая. Новый маршрут посвящен 65-летию первого полета человека в космос.

Поезд проедет через Самару, Оренбург и Саранск. Обратно в столицу он должен вернуться 5 мая. В состав поезда включили вагоны СВ, купейные, плацкартные, а также вагон-ресторан.

