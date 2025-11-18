РЖД представили макет нового плацкарта с длинными полками

В Москве представили макет нового плацкартного вагона с более длинными и широкими полками. Об этом сообщили в РЖД.

Во вторник, 18 ноября, в столице начался форум и выставка "Транспорт России". РЖД представили макет плацкартного вагона со спальными местами габарита Т.

В компании рассказали, что поперечные полки в новом вагоне стали на 14 сантиметров длиннее (до 189,1 сантиметра) и на 3 сантиметра шире (до 62,7 сантиметра). Продольные полки увеличились на 10 сантиметров в длину (до 187,5 сантиметра) и на 4 сантиметра в ширину (до 58,5 сантиметра).

Новый вагон так называемого габарита Т будет иметь 58 пассажирских мест вместо стандартных 54. Каждое спальное место оборудовано шторками, также предусмотрены столики для верхних и нижних полок, персональные светильники, воздуховоды, розетки и USB-разъемы. Кроме того, для пассажиров будут доступны 2 санитарные комнаты и отдельная душевая кабина.

Замглавы РЖД Иван Колесников рассказал, что сейчас компания совместно с вагоностроителями завершает разработку конструкторской документации. Далее будет изготовлен опытный образец вагона.

"Ввод его в эксплуатацию возможен только после получения сертификатов соответствия. Закупка холдингом плацкартных вагонов габарита Т запланирована на 2027 год. Ожидается, что они будут курсировать на самых востребованных направлениях", – отметил Колесников.

Ранее сообщалось, что Федеральная пассажирская компания (ФПК) убрала автоматическую отметку о согласии на покупку постельного белья в поезде. Теперь постельный набор предоставляется как отдельная услуга при приобретении билетов в плацкартные вагоны ФПК, курсирующие по маршрутам внутри страны.