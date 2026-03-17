Режим повышенной готовности ввели в Магадане после землетрясения

В Магаданской области ввели режим повышенной готовности после землетрясения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Там подчеркнули, что в результате землетрясения никто не пострадал, разрушений также нет. Аварийные службы приведены в режим повышенной готовности по поручению главы региона Сергея Носова.

На данный момент специалисты обследуют здания и сооружения, объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали 17 марта в 45 километрах от Магадана в районе села Клепка. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Они ощущались в Магадане и на всей территории области.

До этого землетрясение произошло в центральной части Турции. Его магнитуда составила 5,3 балла. Эпицентр находился в 46 километрах к северу от города Токат.