17 марта, 15:43

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Магаданской области

Фото: depositphotos/vchalup2

В Магаданской области произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

Сейсмособытие зафиксировали в 45 километрах от Магадана в районе села Клепка. Его глубина составила 10 километров.

Толчки ощущались в Магадане и на всей территории области. Сейчас проводятся обследования жилого фонда, СЗО и объектов ЖКХ. Здания и сооружения осматриваются на предмет возможных повреждений.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Все службы работают в штатном режиме.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем телеграм-канале добавил, что дальнейшие афтершоки не прогнозируются.

"Дежурные службы проверяют системы жизнеобеспечения населенных пунктов. Поручил главам муниципалитетов проверить состояние домов", – написал он.

Ранее землетрясение было зафиксировано в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана. Его магнитуда составила 5,2 балла. Очаг подземных толчков залегал на глубине 212 километров. Уточняется, что землетрясение произошло в 119 километрах от города Кундуз, где проживает 161 тысяча человек.

