Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

02 мая, 19:21

Почти 11 тыс газовых запорных устройств проверят в Москве

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проверят 10,8 тысячи запорных устройств, которые обеспечивают безопасность газораспределительной сети столицы, до конца года. Они проведут осмотр и техническое обслуживание, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Запорные устройства позволяют оперативно перекрывать подачу газа. В части из них есть электроприводы, которые помогают управлять дистанционно из центральной диспетчерской АО "Мосгаз". Благодаря этому растет скорость реагирования на нештатную ситуацию и повышается надежность системы.

Обслуживание устройств специалисты проводят не менее одного раза в год. Они проверяют отсутствие утечек газа, состояние защитного покрытия и резьбовых соединений, а также соответствие технологических параметров. При необходимости мастера смазывают подшипники и другие подвижные элементы.

С начала модернизации газораспределительной системы столицы, которая стартовала в 2013 году, число автоматизированных запорных устройств выросло с 37 до 1 768 единиц. В прошлом году в рамках плановой модернизации в городе на газопроводах высокого, среднего и низкого давления заменили более 150 запорных узлов.

Ранее строительство нового газорегуляторного пункта "РТС Южное Бутово – 2" началось на юго-западе Москвы. Проектом предусмотрена подача газа на ТЭЦ-26 и районную тепловую станцию "Южное Бутово". Пропускная способность нового ГРП составит 70 тысяч кубометров в час, что позволит увеличить количество подключений.

Собянин рассказал о завершении модернизации подводных газопроводов Москвы

