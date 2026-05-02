Вооруженные люди захватили танкер возле побережья Йемена

Неизвестные вооруженные люди захватили танкер с нефтепродуктами M/T Eureka под флагом Того возле побережья Йемена. Об этом сообщается на сайте береговой охраны Йемена.

Инцидент произошел у побережья города Шабвы. Неизвестные направились на танкере в Аденский залив к Сомали.

"После получения информации об инциденте береговая охрана Йемена немедленно приступила к оперативной работе. В рамках поисково-спасательной операции по обнаружению танкера из Адена были направлены два патрульных катера, а также небольшие патрульные катера из Шабвы", – говорится в сообщении.

Йемен смог наладить координацию с международными партнерами и органами власти в Аденском заливе, благодаря чему удалось установить местонахождение судна.

В настоящее время его пытаются вернуть.

Ранее два танкера с россиянами на борту задержали в Малайзии по подозрению в незаконной перегрузке топлива. Оба судна находились в сцепленном состоянии и, предположительно, осуществляли перегрузку нефти без разрешения.

