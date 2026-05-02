Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

02 мая, 19:38

Археологи обнаружили остатки общественной бани и римской виллы в Египте

Археологи обнаружили остатки общественной бани эпохи Птолемеев и римской виллы с мозаикой в египетской Александрии. Об этом сообщила пресс-служба министерства туризма и древностей Египта.

Во время раскопок в районе Мухаррем-Бек специалисты нашли археологические и архитектурные элементы.

"Среди наиболее ярких находок – круглая общественная баня, относящаяся к позднему птолемеевскому периоду, и остатки римской виллы с мозаикой различных стилей на полу", – уточнило ведомство.

Кроме того, в число находок вошли мраморные статуи божеств, монеты, древние светильники, глиняные сосуды и части амфор. Специалисты уже начали реставрировать артефакты. Наиболее значимые из них могут направить в Греко-римский музей Александрии.

Ранее археологи нашли в Норвегии погребальное судно, оказавшееся древнее, чем эпоха викингов. Ученые исследовали крупный курган Херлаугсхауген на острове Лека и обнаружили внутри фрагменты корабля длиной около 20 метров. Специалисты изучили 29 железных заклепок и фрагменты обгоревшей древесины.

