Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 17:06

В Норвегии нашли погребальное судно древнее эпохи викингов

Фото: Getty Images/Universal Images Group/PHAS

Археологи нашли в Норвегии погребальное судно, оказавшееся древнее, чем эпоха викингов, сообщает Life.ru со ссылкой на Popular Mechanics.

Ученые исследовали крупный курган Херлаугсхауген на острове Лека и обнаружили внутри фрагменты корабля длиной около 20 метров. Специалисты изучили 29 железных заклепок и фрагменты обгоревшей древесины. Радиоуглеродный анализ показал, что захоронение относится к 700 году нашей эры.

Таким образом, находка древнее эпохи викингов, а также на 80 лет старше начала правления конунга Херлауга, в честь которого назван курган. Полученная информация также подтверждает, что традиция погребения в ладьях в Скандинавии появилась раньше, чем считалось.

До этого более ранние свидетельства фиксировали в Англии, в том числе курган в Саттон-Ху, датируемый 600–625 годами. Находка закрывает хронологический разрыв между ранними британскими памятниками и более поздними скандинавскими курганами VIII–IX веков.

Вместе с тем раскопки опровергли легенду о том, что конунга Херлауга похоронили в кургане при жизни – корабль захоронен задолго до его смерти.

По мнению ученых, остров Лека играл важную роль в торговых маршрутах, которые пролегали между севером и югом Скандинавии. Кроме того, курган имеет внушительные размеры – его диаметр составляет около 60 метров, а его высота превышает 12 метров. Его создание потребовало значительных трудовых ресурсов.

Ранее археологи обнаружили в Египте древний храм круглой формы, который мог использоваться для водных ритуалов около 2 200 лет назад. Он расположен на территории древнего портового города Пелузий к юго-востоку от современного Порт-Саида. Внутри храма нашли следы нильского ила и системы сбора воды, что говорит о связи сооружения с речными культами.

Читайте также


за рубежом

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

