Древние погребения от XIII века до нашей эры нашли археологи в Адыгее

Фото: МАХ/"Мурат Кумпилов"

Археологи обнаружили несколько древних захоронений и артефактов на хребте Азиш-Тау. Раскопки ведутся на курганах "Руфабзо-2", "Руфабзо-4" и "Руфабзо-40". Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

В кургане "Руфабзо-2" найдено одиночное погребение взрослого человека. Рядом обнаружены угли, амулет, кремневые и железные фрагменты. По оценке специалистов, захоронение относится к белореченской культуре и датируется не ранее XIII века нашей эры.

В "Руфабзо-4" археологи выявили два погребения, предположительно северокавказской культуры. Среди находок – бронзовый нож, керамика, кремневые изделия, а также украшения, включая височное кольцо и бусину.

Наиболее древним оказался курган "Руфабзо-40", где обнаружено коллективное захоронение как минимум пяти человек. Его предварительно относят к постдольменной культуре и датируют XVII–XVI веками до нашей эры. Несмотря на следы разрушений и возможного разграбления, здесь нашли кремневые орудия, каменные терочники, фрагменты керамики и железную подкову.

Раскопки в регионе продолжаются. Сейчас специалисты исследуют могильник "Усть-Сахрай-7", который, по предварительным данным, может относиться к Майкопской культуре. В ближайшее время также планируются новые работы на Дегуакской поляне.

