Силы ПВО перехватили за ночь 203 беспилотника над территорией РФ

Средства ПВО перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России в ночь на воскресенье, 26 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские дроны были сбиты над 16 регионами страны: над Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областями, а также в Московском регионе и Крыму. Кроме того, часть БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.

Над Севастополем подразделения ПВО уничтожили 71 беспилотник. В результате массированной атаки погиб один мирный житель, еще четверо пострадали. Кроме того, оказался поврежден 51 жилой дом – 34 многоквартирных и 17 частных домов.

Обломки одного из БПЛА упали в отделение кардиологии первой городской больницы Севастополя. Фрагменты еще одного беспилотника упали на железнодорожные пути, в результате чего была повреждена контактная линия. Возможна задержка пригородных поездов.

В Вологодской области украинские дроны повредили трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО "Апатит". Предварительно, ожоги от кислоты получили пять человек.