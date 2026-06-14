Армия Израиля атаковала цели "Хезболлах" в пригороде Бейрута

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты шиитского движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута Дахии в ответ на удары из Ливана. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии главы правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"В соответствии с указаниями премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца Армия обороны Израиля нанесла удары по террористическим целям "Хезболлах", – говорится в сообщении.

В канцелярии указали, что Израиль не будет терпеть обстрелов своей территории.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Вслед за этим движение "Хезболла" обстреляло израильскую территорию, что вызвало ответные действия со стороны Израиля. Позже Израиль и Ливан согласились на временное прекращение огня.

