Пожар на складе во Владивостоке локализовали на площади 5 тыс кв м

Фото: МАХ/"МЧС Приморского края"

Возгорание, произошедшее на территории склада во Владивостоке, локализовано на площади около 5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Тушение огня осложняется сильным ветром и отсутствием нормативного давления в пожарных гидрантах. В связи с этим группировка для ликвидации пожара была увеличена до 40 человек и 10 единиц техники.

По информации ТАСС, данный склад принадлежит магазину электроники DNS. В результате пожара крыша здания частично провалилась внутрь.

Возгорание на складе на улице Днепровской началось в ночь на 31 июля. Изначально площадь пожара составляла 1 тысячу квадратных метров.

Еще один пожар вспыхнул этой ночью в селе Новотроицкое Сахалинской области. В районе Центральной улицы загорелся ангар на площади 1 тысяча "квадратов".