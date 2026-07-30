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30 июля, 22:10

Происшествия

Сербская полиция разыскивает пропавшую в Белграде россиянку

Фото: 123RF.com/kuprevich

Правоохранительные органы Сербии ведут поиски гражданки РФ, 27-летней Людмилы Турковой, заявление об исчезновении которой поступило в полицию Белграда, сообщили ТАСС в МВД республики.

По информации сербских СМИ, Туркова перестала выходить на связь со знакомыми вечером 25 июля. О ее исчезновении заявили в полицию, сейчас ведутся поиски.

Кроме того, ее подруга опубликовала в своем телеграм-канале объявление о поисках. Согласно ему, Туркова собиралась посетить ночной клуб. Среди особых примет – несколько татуировок.

С заявлением об исчезновении в полицию обратились ее родственники, однако другие подробности неизвестны.

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