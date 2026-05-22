Пропавшая в Южной Осетии россиянка оказалась режиссером фильма про участников СВО

Россиянка Анна Тыц, пропавшая после падения в реку в Южной Осетии, была режиссером фильма про участников СВО из Осетии, сообщили ТАСС в МЧС республики.

Показ документального фильма "В направлении правды и справедливости" состоялся накануне в Цхинвале. Женщина приехала на показ фильма из подмосковных Химок.

Как сообщает РИА Новости, по просьбе Южной Осетии к поискам Тыц подключалась Грузия. Отмечается, что грузинские поисковики прочесывают местность в нижнем течении реки Большой Лиахвы от границы на южной окраине Цхинвала до города Гори.

Глава югоосетинской делегации в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) Егор Кочиев заявил, что к настоящему моменту ни грузинские, ни югоосетинские поисковики не обнаружили каких-либо следов россиянки.

"Поиски идут. В случае обнаружения они нам сообщат", – отметил он.

О пропаже россиянки 1974 года рождения стало известно ранее. В настоящий момент около 100 сотрудников республиканских МЧС и МВД прочесывают местность вдоль берега Лиахвы от места падения до микрорайона ЦАРЗ в Цхинвале. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев лично контролирует процесс поисков, получая информацию в оперативном порядке.

