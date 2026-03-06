Мальчик провалился под лед и утонул в Астраханской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мальчик провалился под лед на реке Ахтубе в Астраханской области и утонул. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Инцидент произошел 6 марта, когда 7-летний ребенок гулял по льду. По факту случившегося была начата проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее тело 11-летнего мальчика нашли в сугробе на одной из улиц подмосковного Подольска. Во время прогулки он забрался в вырытый в снегу лаз. В этот момент на участке шли работы по уборке снежных масс, из-за чего конструкция рухнула, накрыв ребенка.

Возбуждено уголовное дело. Подольская городская прокуратура взяла на контроль установление гибели несовершеннолетнего.