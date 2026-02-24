Операция по спасению 15 рыбаков была организована на льду Финского залива

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Операция по спасению рыбаков, оказавшихся на льду в акватории Финского залива, проводилась в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщило МЧС по региону.

Сообщение о 15 людях, не способных самостоятельно добраться до берега, поступило из деревни Логи. На место выдвинулись сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и представители районной администрации. Также был направлен запрос в Пограничное управление для координации действий.

Тем не менее к моменту развертывания спасательной операции рыбаки смогли выбраться на берег самостоятельно.

Ранее подмосковные спасатели помогли мужчине, который провалился под лед на Канале имени Москвы. Инцидент произошел у деревни Карманово Талдомского округа. Мужчина вышел на тонкий лед и оказался в ледяной воде. Выбраться он смог сам, как и вызвать спасателей.