Провалившегося под лед мужчину спасли на Канале имени Москвы

Фото: телеграм-канал ГКУ МО "Мособлпожспас"

Подмосковные спасатели помогли мужчине, который провалился под лед на Канале имени Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале ГКУ МО "Мособлпожспас".

Инцидент произошел у деревни Карманово Талдомского округа. Мужчина 1963 года рождения вышел на тонкий лед и оказался в ледяной воде. Он смог сам выбраться из полыньи и вызвать спасателей.

На место ЧП оперативно прибыли работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной службы. Они оказали первую помощь и психологическую поддержку мужчине. Также спасатели помогли транспортировать его в автомобиль скорой. Мужчину увезли в местную больницу с подозрением на перелом ноги.

Специалисты призвали соблюдать правила безопасного поведения на водоемах: не выходить на лед в непогоду, не проверять прочность льда ударом ноги и избегать участков с тонким льдом – устьев рек, промоин и зарослей камыша.

Из-за оттепели в столичном регионе спасатели усилили контроль рек и водоемов в Москве. Лед на Москве-реке местами рыхлый, с промоинами. Специалисты регулярно замеряют толщину льда, но под особым контролем – места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания и рыбной ловли. Спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке. Всего задействовано свыше 25 единиц такой техники.

