Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 15:40

Происшествия

Провалившегося под лед мужчину спасли на Канале имени Москвы

Фото: телеграм-канал ГКУ МО "Мособлпожспас"

Подмосковные спасатели помогли мужчине, который провалился под лед на Канале имени Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале ГКУ МО "Мособлпожспас".

Инцидент произошел у деревни Карманово Талдомского округа. Мужчина 1963 года рождения вышел на тонкий лед и оказался в ледяной воде. Он смог сам выбраться из полыньи и вызвать спасателей.

На место ЧП оперативно прибыли работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной службы. Они оказали первую помощь и психологическую поддержку мужчине. Также спасатели помогли транспортировать его в автомобиль скорой. Мужчину увезли в местную больницу с подозрением на перелом ноги.

Специалисты призвали соблюдать правила безопасного поведения на водоемах: не выходить на лед в непогоду, не проверять прочность льда ударом ноги и избегать участков с тонким льдом – устьев рек, промоин и зарослей камыша.

Из-за оттепели в столичном регионе спасатели усилили контроль рек и водоемов в Москве. Лед на Москве-реке местами рыхлый, с промоинами. Специалисты регулярно замеряют толщину льда, но под особым контролем – места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания и рыбной ловли. Спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке. Всего задействовано свыше 25 единиц такой техники.

Читайте также


происшествия

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика