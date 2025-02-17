Автомобиль с людьми провалился под лед в Приморье

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Автомобиль с людьми провалился под лед в районе Амурского залива, сообщает управление МЧС РФ по Приморью.

Инцидент случился в северной части акватории залива, у Тавричанского лимана. Водолазы готовятся к убытию на место происшествия, добавили в МЧС. Количество людей в автомобиле уточняется.

"Выезд на лед категорически запрещен и смертельно опасен", – предупредили в МЧС.

Ранее в Бурятии обнаружили утонувших в Байкале рыбаков. Тела двух мужчин находились подо льдом в трех метрах от утонувшей машины. Автомобиль, в свою очередь, был обнаружен на глубине 7 метров, рядом с селом Максимиха. Спасатели предположили, что мужчины успели покинуть авто, но не смогли выбраться из воды.

