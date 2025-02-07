07 февраля, 10:44Происшествия
В Бурятии нашли утонувших в Байкале рыбаков
Фото: телеграм-канал МЧС России
В Бурятии водолазы обнаружили утонувших в Байкале рыбаков, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Спасатели Байкальского ПСО МЧС нашли затонувший автомобиль на глубине семи метров рядом с селом Максимиха. В трех метрах от машины подо льдом находились тела двух рыбаков. Как полагают в МЧС, мужчины смогли покинуть автомобиль после того, как он провалился, но из воды выбраться не сумели.
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