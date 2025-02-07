В Бурятии нашли утонувших в Байкале рыбаков

Фото: телеграм-канал МЧС России

В Бурятии водолазы обнаружили утонувших в Байкале рыбаков, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Спасатели Байкальского ПСО МЧС нашли затонувший автомобиль на глубине семи метров рядом с селом Максимиха. В трех метрах от машины подо льдом находились тела двух рыбаков. Как полагают в МЧС, мужчины смогли покинуть автомобиль после того, как он провалился, но из воды выбраться не сумели.

В конце января в Охотском море вблизи Японии были найдены останки россиянина, пропавшего больше семи лет назад в Китае. Как установили эксперты, им оказался 51-летний электромеханик из Холмска Сахалинской области Андрей Фролов.

Ранее омский школьник провалился под лед, когда пытался спасти упавший телефон. Подростку удалось самому выбраться из воды, однако лед вокруг начал раскалываться, и ему пришлось лечь и не двигаться до приезда спасателей.