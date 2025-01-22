SHOT: останки пропавшего семь лет назад россиянина найдены в Японии

Фото: телеграм-канал SHOT

Останки россиянина, пропавшего больше семи лет назад в Китае, найдены в Охотском море вблизи Японии, сообщается в телеграм-канале SHOT.

"Экспертам удалось установить его личность. Им оказался 51-летний электромеханик из города Холмска Сахалинской области Андрей Фролов", – уточняется в публикации.

По данным СМИ, мужчину видели последний раз отплывающим из порта Вэйхай в ноябре 2017 года. После этого он перестал выходить на связь. Правоохранители намерены разобраться в случившемся.

Ранее сотрудники МЧС спасли 20 рыбаков, оказавшихся на оторванной льдине в Сахалинской области. Льдина начала уносить их на озере Изменчивом. Спасатели на автомобиле с моторной лодкой эвакуировали рыбаков обратно на берег. Никто из них при этом не пострадал.

