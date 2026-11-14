В Минтрансе США заявили о постепенной нормализации авиасообщения после сбоя

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Авиасообщение в США постепенно восстанавливается после сбоя, из-за которого приостанавливали вылеты из всех аэропортов страны. Об этом заявил министр транспорта США Шон Даффи в соцсети X.

По его словам, работа аэропортов начала медленно нормализоваться утром, отправка рейсов возобновилась. Даффи отметил, что полеты безопасны, но задержки и отмены еще возможны: авиакомпании перестраивают расписания, чтобы направить самолеты и экипажи туда, где они нужнее всего.

Ранее Федеральное авиационное управление США приостановило вылеты из-за проблем с оборудованием, которое используют для управления полетами. Причиной стала устаревшая техника, а на ее замену нужно около 50 миллиардов долларов.

По данным портала FlightAware, из-за неполадок задержали 8 501 рейс, еще 7 218 рейсов отменили. Из американских аэропортов должны были вылететь более 1,5 млн пассажиров. Приостановка вылетов по всей стране стала третьим таким случаем в истории. Ранее ограничения вводили после терактов 11 сентября 2001 года и в январе 2023-го из-за технического сбоя в компьютерной системе ведомства.

