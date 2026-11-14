У поселка Териберка нашли тело пропавшего 37-летнего туриста из Москвы

Фото: vk.ru/my_teriberka

Тело 37-летнего жителя Москвы, пропавшего без вести 6 ноября в Кольском районе Мурманской области, обнаружили на берегу пляжа возле поселка Териберка. Об этом сообщили в региональном главке СК РФ в мессенджере MAX.

Инцидент произошел во время туристической прогулки. По данному факту следственный отдел по Кольскому району проводит процессуальную проверку по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Ранее СМИ сообщали, что волна смыла в море двух туристов, фотографировавшихся на берегу пляжа "Драконьи яйца" рядом с Териберкой. По данным журналистов, молодой человек из Москвы и девушка из Ростовской области делали селфи. Сильная волна накрыла обоих: туриста унесло в море, а его спутницу вода вернула обратно на берег.

Девушку доставили в больницу с переохлаждением, множественными ушибами и переломами ребер. В министерстве здравоохранения Мурманской области уточнили, что медицинская помощь оказывается в полном объеме.

