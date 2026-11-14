Мать и дочь госпитализировали после пожара на юго-востоке Москвы

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина и ее несовершеннолетняя дочь пострадали при пожаре в жилом доме на улице Полбина в Москве. Они госпитализированы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Установление обстоятельств возгорания контролирует Люблинская межрайонная прокуратура. Кроме того, на контроле находятся ход и результаты процессуальной проверки, а также установление причины возникновения огня.

Ранее СМИ писали, что женщина 1981 года рождения получила ожоги при взрыве газового баллона на кухне отеля Four Seasons в центре столицы. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Инцидент произошел в гостинице по адресу улица Охотный Ряд, дом 2. По предварительной информации, баллон разгерметизировался во время приготовления еды.