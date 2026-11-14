В Москве простились с послом России в США Дарчиевым

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Церемония прощания с послом России в США Александром Дарчиевым прошла в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента РФ в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Проститься с дипломатом пришли помощник президента РФ Юрий Ушаков, заместители министра иностранных дел Сергей Рябков, Александр Грушко, Георгий Борисенко и Дмитрий Любинский, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а также преподаватели и ветераны дипломатической службы.

Захарова назвала Дарчиева человеком, который глубоко знал свое дело и был наставником для молодых дипломатов.

"Вводил их в мир дипломатии, буквально помогая становиться как профессионалами, так и надежными товарищами, и хорошими людьми", – подчеркнула она.

Ушаков, в свою очередь, отметил, что Дарчиев был одним из лучших российских специалистов по США. Он добавил, что дипломат был его близким другом, и ему трудно говорить об этом.

Дарчиев скончался 11 ноября в возрасте 66 лет. Причиной смерти стало хроническое заболевание.

Дипломатическую службу Дарчиев начал в 1992 году. До 1997-го он работал в департаменте Северной Америки МИД РФ. С 1997 по 2002 год находился в должности советника посольства РФ в США, а в 2003–2005 годах был замдиректора департамента Северной Америки российского внешнеполитического ведомства.

В 2005 году Дарчиев вновь вернулся на работу в посольство России в США, где до 2010-го занимал пост советника-посланника. В том же году его назначили директором департамента Северной Америки МИД РФ. Эту должность он занимал до 2014 года.

До 2021 года Дарчиев представлял РФ в Канаде в качестве посла, а позднее вновь возглавил департамент Северной Америки МИД РФ. В прошлом году дипломат перешел на должность директора департамента Северной Атлантики, а потом был назначен послом России в Соединенных Штатах.

