Собянин: детсад на 150 мест построили около Аннинского лесопарка

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый детский сад на 150 мест построили на Дорожной улице, недалеко от Аннинского лесопарка, в Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Здание рассчитано на шесть групп. В каждой из них обустроили раздевалки, игровые зоны с трансформируемыми перегородками, спальни и буфеты. Также в учреждении работают физкультурный и музыкальный залы, кабинеты для развивающих занятий, логопеда и психолога, а также медицинский блок, рассказал градоначальник.

Прилегающую территорию комплексно благоустроили: разбили газоны, высадили деревья, кустарники и цветники, оборудовали спортивную и шесть игровых площадок. Рядом с детсадом находятся несколько остановок наземного городского транспорта, станции Красный Строитель МЦД-2, "Аннино" и "Улица Академика Янгеля" Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Собянин подчеркнул, что столичные власти уделяют особое внимание развитию социнфраструктуры. Вместе с жилыми комплексами строятся объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта.

В 2027–2029 годах инвесторы возведут в Москве 124 объекта образования за счет внебюджетных источников финансирования. Общая площадь объектов составит почти 1,5 миллиона квадратных метров. В числе новых учреждений – 56 детсадов, 22 школы и 46 образовательных комплексов.