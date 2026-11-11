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11 ноября, 11:59

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал об обновлении корпуса школы № 152

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Один из корпусов московской школы № 152, которая отмечает 90-летие, обновляют в рамках программы "Моя школа". Об этом на своей странице в MAX рассказал Сергей Собянин.

За годы работы учебное заведение выпустило несколько поколений известных деятелей культуры и спорта, напомнил мэр. Среди выпускников – кинооператор и режиссер Михаил Дворжецкий, режиссер Евгений Симонов, актрисы Анна Дворжецкая и Елена Санаева, а также олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.

Особое место в истории школы занимают выпускники 1941 года – все они ушли на фронт. В 1990 году во дворе образовательного учреждения появился памятник погибшим воинам, на котором увековечены имена девяти учеников. Память об их подвигах также хранит школьный музей.

В настоящий момент в школе № 152 обучаются 2,3 тысячи детей, отметил Собянин. Ребята регулярно добиваются успехов на Всероссийской олимпиаде школьников. В прошлом учебном году на региональном этапе 118 учащихся стали обладателями дипломов призеров, а четверо стали победителями и призерами заключительного этапа.

После обновления одного из корпусов дети смогут обучаться в кабинетах с инновационным оборудованием, посещать медиатеку и пространства для групповых уроков, отдыхать в специальных зонах, а также заниматься спортом в новых залах. Изменения помогут улучшить учебный процесс.

Вместе с тем в столице строят и проектируют 11 школ будущего с современными пространствами для учебы и досуга. Всего в городе появится 15 таких учебных заведений в рамках программы "Моя школа". Новые здания предназначены для образовательных учреждений, которые нельзя реконструировать в соответствии с новейшими стандартами.

Собянин: в Москве строятся и проектируются 11 школ будущего

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