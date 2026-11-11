Цветники в Москве подготовили к зиме

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В столице завершили сезонные работы по подготовке цветников к холодам, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в МАХ.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, работы провели для того, чтобы многолетние растения благополучно перенесли зиму и зацвели в следующем году.

Специалисты привели клумбы в порядок, очистили их от мусора и сорняков, разрыхлили почву и пропололи. Растения также подкормили удобрениями для укрепления корневой системы и повышения морозостойкости.

Кроме того, многолетники обработали от болезней и вредителей, а затем провели обрезку. Кусты роз укрыли специальным защитным материалом.

После завершения основных работ цветники оформили разноцветной древесной щепой. Она будет сохранять декоративный вид клумб на протяжении всей зимы.

Ранее в Москве завершили подготовку фонтанов к зимнему периоду. Для этого из сооружений слили воду, очистили чаши, скульптуры и оборудование, демонтировали элементы подсветки и форсунки.

Сложные конструкции защитили специальными укрытиями, а плавающие фонтаны на Водоотводном канале и Братеевском пруду полностью разобрали.

