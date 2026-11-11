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11 ноября, 11:41

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Reuters: в ЕС считают нереалистичным вступление Украины в блок в ближайшие годы

В Евросоюзе считают нереалистичным скорое вступление Украины в блок – СМИ

Фото: depositphotos/ginasanders

Сценарий, при котором Украина станет членом Евросоюза в течение ближайших нескольких лет, европейские чиновники считают нереалистичным. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Reuters.

По информации источников, многие представители европейских стран указывают на серьезные препятствия, которые стоят перед Украиной на пути к членству в объединении.

В середине июня стало известно, что ЕС и Украина официально приступили к переговорам о вступлении. Председатель Евросовета Антониу Кошта назвал это "историческим шагом к будущему Украины в ЕС".

В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил Киеву содействие в вопросе присоединения к Евросоюзу. Политик уточнил, что может оказать помощь как в вопросах, связанных с опытом работы в ЕС, так и в том, что касается опыта, приобретенного Словакией в процессе вступления в организацию.

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