Прощание с актрисой Федосеевой-Шукшиной началось в Москве

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Прощание с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной началось в храме Воскресения Словущего в Москве.

Церемонию посетили десятки людей, близких и коллег, чтобы почтить ее память. Также Владимир Путин прислал венок на прощание с актрисой.

В храме пройдет отпевание, а затем ее похоронят рядом с бывшим мужем Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище.

Федосеева-Шукшина умерла 7 ноября. Ей было 88 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, из-за которой артистку госпитализировали в Москве в начале октября.

Российский лидер выразил соболезнования родным и близким народной артистки. Он назвал Федосееву-Шукшину замечательной актрисой, искренним, обаятельным человеком. Глава государства отметил, что она буквально вживалась в образы своих персонажей, завораживая зрителей уникальным даром, внутренней силой и достоинством. Он подчеркнул, что светлая память об артистке навсегда останется в сердцах близких, друзей и всех, кто ценил ее творчество.

Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Профессиональное образование она получила во ВГИКе, который окончила в 1964 году. Актриса училась в мастерской народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

В кино актриса дебютировала еще студенткой, сыграв небольшую роль в фильме Владимира Венгерова "Два капитана" (1955). Первую главную роль она исполнила в 1959-м в картине "Сверстницы", где сыграла роль студентки Тани.

В фильмографии актрисы более 80 картин и сериалов. Одной из последних работ стала роль в международном проекте "Макмафия" 2018 года. Почти 20 лет Федосеева-Шукшина служила в Театре-студии киноактера в столице (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).

С 1998 до 2014 года Федосеева-Шукшина являлась президентом Всероссийского кинофестиваля "Виват кино России!", который проходит в Санкт-Петербурге.

