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11 ноября, 11:28

Происшествия

Обвиняемый в убийстве главврача клиники в ТиНАО признался, что планировал его неделю

Фото: MAX/"Столичный СК"

Гражданин Германии, обвиняемый в убийстве главного врача частной медклиники "КМ-Клиник" Марины Каган в Москве признался, что планировал преступление больше недели. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета РФ в MAX.

По данным ведомства, ранним утром 10 ноября фигурант, находился в частном доме на территории ТиНАО. Там он толкнул с лестницы мать своего знакомого, не менее четырех раз ударил ее головой о ступени, а после задушил полиэтиленовым пакетом.

От полученных травм женщина скончалась, а убийца скрылся на ее автомобиле. Мотивом преступления послужила личная неприязнь.

На допросе задержанный дал признательные показания и заявил, что планировал убийство Каган больше недели. Также была проведена проверка показаний на месте и полиграфическое исследование, которое показало определенные реакции фигуранта на интересующие следствие вопросы.

Мужчине предъявили обвинения по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") и части 1 статьи 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем"). Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в частном доме в ТиНАО 10 ноября. Сообщалось, что на голове и лице Каган были следы ударов.

Позже подозреваемого задержали. Им оказался гражданин Германии 1996 года рождения, который был приятелем сына убитой.

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