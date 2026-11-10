Задержан подозреваемый в убийстве главврача частной клиники в ТиНАО

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Задержан подозреваемый в убийстве главврача частной клиники "КМ-Клиник", терапевт и специалист по ультразвуковой диагностике Марины Каган в ТиНАО, заявила пресс-служба столичного СК РФ в MAX.

По данным ведомства, им оказался гражданин Германии 1996 года рождения. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, предварительно, к гибели женщины может быть причастен знакомый ее сына. По словам собеседника агентства, с места преступления тот скрылся.

В СК подчеркнули, что в ближайшее время его доставят в подразделение столичного ведомства, где с ним проведут следственные действия.

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в частном доме в ТиНАО 10 ноября. У погибшей обнаружили следы ударов на голове и лице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

