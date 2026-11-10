Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 11:33

Общество

Приехавшему в Россию бойцу СВО помогли с получением гражданства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участнику СВО, который приехал в Россию еще в начале 1990-х годов, помогли получить российское гражданство. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале в мессенджере MAX.

По словам омбудсмена, к уполномоченному по правам человека во Владимирской области Людмиле Романовой обратился отец военнослужащего, сын которого сейчас защищает страну в зоне спецоперации. При этом, как отметила Лантратова, правовой статус мужчины оставался неопределенным: у военного было лишь временное удостоверение личности лица без гражданства.

"Людмила Романова взяла ситуацию на контроль. Совместно с управлением по вопросам миграции УМВД по Владимирской области, воинской частью и военным комиссариатом организовали сбор документов, подтверждающих заключение контракта и участие военнослужащего в СВО", – написала омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека добавила, что в результате данных действий вопрос удалось решить и боец получил гражданство России.

Ранее Лантратова совместно с министерством обороны помогла родственникам найти тяжелораненого бойца. После получения травмы мужчина перестал выходить на связь, в связи с чем супруга военного обратилась за помощью. Как выяснилось, мужчина проходил лечение в Мариинской больнице Санкт-Петербурга.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика