Приехавшему в Россию бойцу СВО помогли с получением гражданства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участнику СВО, который приехал в Россию еще в начале 1990-х годов, помогли получить российское гражданство. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале в мессенджере MAX.

По словам омбудсмена, к уполномоченному по правам человека во Владимирской области Людмиле Романовой обратился отец военнослужащего, сын которого сейчас защищает страну в зоне спецоперации. При этом, как отметила Лантратова, правовой статус мужчины оставался неопределенным: у военного было лишь временное удостоверение личности лица без гражданства.

"Людмила Романова взяла ситуацию на контроль. Совместно с управлением по вопросам миграции УМВД по Владимирской области, воинской частью и военным комиссариатом организовали сбор документов, подтверждающих заключение контракта и участие военнослужащего в СВО", – написала омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека добавила, что в результате данных действий вопрос удалось решить и боец получил гражданство России.

Ранее Лантратова совместно с министерством обороны помогла родственникам найти тяжелораненого бойца. После получения травмы мужчина перестал выходить на связь, в связи с чем супруга военного обратилась за помощью. Как выяснилось, мужчина проходил лечение в Мариинской больнице Санкт-Петербурга.