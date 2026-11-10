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10 ноября, 11:28

В мире

Власти Австрии потребовали от украинских пенсионеров вернуть пособия

Фото: depositphotos/rfphoto

Австрийские власти потребовали, чтобы украинские пенсионеры вернули социальную помощь. Общая сумма выплат, подлежащих возврату, составляет не менее 445 тысяч евро, сообщает News.ru со ссылкой на газету Kronen Zeitung.

Под действие требования подпадают граждане Украины, которые, оформляя базовое пособие для беженцев Grundversorgung, не указали, что получают пенсию.

Пересмотр выплат опирается на вердикт земельного административного суда Нижней Австрии. Инстанция решила, что украинская пенсия должна учитываться как доход при назначении социальной помощи.

Таким образом, если выяснится, что человек получал и пенсию, и социальные выплаты, у австрийских властей появляется право взыскать переплату.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если Украина проиграет в конфликте, то в Европу отправятся 20 миллионов украинцев. По данным Евростата, опубликованным в июне, в 2025 году страны Евросоюза зарегистрировали почти 670 тысяч новых заявлений о предоставлении убежища.

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