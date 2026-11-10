В США заявили о возможной связи средств для похудения с потерей зрения

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Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) потребовало добавить в инструкции к препаратам группы GLP-1 для лечения диабета и снижения веса предупреждение о возможном повышении риска потери зрения. Об этом говорится в сообщении управления.

Требование распространяется на всех агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, в том числе на "Оземпик". Такие лекарства воспроизводят действие гормона, снижающего уровень сахара в крови и влияющего на аппетит.

"FDA пришло к выводу, что у пациентов, принимающих агонисты рецепторов GLP-1, может быть повышен риск редкого заболевания NAION", – говорится в сообщении.

Речь идет о поражении зрительного нерва, которое развивается из-за ухудшения кровоснабжения его передней части. Недуг способен вызвать внезапное безболезненное падение зрения на одном глазу, вплоть до необратимой слепоты.

При изучении 126 клинических исследований с участием более 134 тысяч человек FDA обнаружило 15 вероятных случаев такого заболевания. Кроме того, ведомство проанализировало сообщения о побочных эффектах и данные наблюдательных исследований.

Если зрение внезапно ухудшилось, в FDA посоветовали сразу обратиться к врачу. При подтвержденном заболевании там рекомендовали обсудить с медиком, стоит ли продолжать прием препарата.

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