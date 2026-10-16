Кабмин внес в ГД проект об использовании генотерапевтических лекарств без регистрации

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Правительство России направило в Госдуму законопроект, разрешающий выпуск и использование персонализированных генотерапевтических лекарств без государственной регистрации. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Изменения планируется внести в закон "Об обращении лекарственных средств". В него добавляются понятия "индивидуальные биотехнологические лекарственные препараты" и "индивидуальные генотерапевтические лекарственные препараты".

Кроме того, законопроект позволяет производить, продавать и применять эти лекарства без государственной регистрации. Среди таких препаратов упоминается и российская вакцина от рака.

Ранее сообщалось, что интраназальная вакцина от гриппа и COVID-19, созданная в Институте экспериментальной медицины, готова к клиническим испытаниям. По словам ученых, созданный препарат является двухвалентным, то есть защищает от двух инфекций одновременно – гриппа и коронавируса.

