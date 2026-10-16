На Кубани оштрафовали мужчину, не сообщившего о теракте

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Курганинский районный суд оштрафовал жителя Кубани за несообщение о совершенном друзьями теракте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным ведомства, в октябре 2025 года трое приятелей предложили фигуранту вместе поехать в Курганинск. О цели поездки он не знал, но согласился. У железнодорожного перегона "Курганная – Кошехабль" знакомые оставили его, а вернувшись, показали снятое на телефон видео, на котором поджигали релейный шкаф.

О совершенном друзьями преступлении подсудимый не сообщил в правоохранительные органы. Молодой человек полностью признал вину и раскаялся. Его судили по статье 205.6 УК РФ, ему грозило до года колонии. В итоге суд назначил ему 60 тысяч рублей штрафа.

При этом сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю установили причастность к поджогу троих жителей Курганинского района. Это дело пока расследуется.

Ранее житель Омска получил 12 лет лишения свободы за поджог служебного автомобиля полиции по указке украинских кураторов. Военный суд признал мужчину виновным в совершении террористического акта. Первые три года наказания он проведет в тюрьме, остальную часть срока – в колонии строгого режима.

