В Сочи осудили отца и дочь за помощь в вербовке добровольцев в ВСУ

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Южный окружной военный суд вынес приговоры гражданам России отцу и его дочери за государственную измену и участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Мужчина 1971 года рождения приговорен к 18 годам лишения свободы: первые 5 лет он проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Его дочь 2007 года рождения осуждена на 7 лет колонии общего режима.

По данным следствия, отец и дочь через мессенджер Telegram самостоятельно вышли на связь с представителем украинской террористической организации, который занимался вербовкой добровольцев в военизированные подразделения Вооруженных сил Украины.

Получив инструкции от куратора, фигуранты начали оказывать пособническую помощь противнику. Они собирали и передавали украинской стороне сведения о военнослужащих и объектах Вооруженных сил России, дислоцированных в регионе. Кроме того, они планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против РФ.

Сотрудники ФСБ задержали злоумышленников в Сочи при попытке пересечь границу.

Ранее 8 участников агентурной сети военной разведки Украины получили от 5 лет условно до 27 лет лишения свободы. По данным ФСБ, агенты готовили резонансные теракты в Крыму – планировались атаки на объекты транспортной инфраструктуры и взрывы в отношении должностных лиц органов власти республики.