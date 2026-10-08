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08 октября, 08:52

Происшествия

В ФСБ заявили о подготовке двоими жителями Забайкалья провокаций на выборах в Госдуму

Фото: depositphotos/Grigorenko

Двое жителей Забайкалья готовили провокации на выборах в Госдуму. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, одна из подозреваемых по заданию военизированного объединения "Легион "Свобода России" (признано террористической организацией и запрещено в РФ) вошла в состав участковой комиссии одного из избирательных участков региона.

Куратор поручил ей получить доступ к бюллетеням и агитационным материалам, а также собрать и передать информацию о подготовке к выборам, проводимых политическими партиями и кандидатами мероприятиях. Кроме того, ей дали задание фальсифицировать результаты избирательного процесса.

В свою очередь, житель Краснокаменска передавал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о ходе предвыборной кампании, включая отправку фотографий региональных объектов органов власти и военкомата. Также он должен был поджечь местное отделение одной из партий.

В ФСБ отметили, что обоих фигурантов задержали накануне Единого дня голосования.

Выборы депутатов ГД девятого созыва и другие совмещенные с ними кампании прошли с 18 по 20 сентября. Итоговая явка составила 59,8%. "Единая Россия" получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, самовыдвиженцы – 4, "Родина" – 1. Первое заседание ГД состоялось 30 сентября.

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