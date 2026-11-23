Фото: Москва 24/Никита Симонов

Корректировки расписания и отмены рейсов возможны 24 и 25 ноября в аэропортах столичного авиаузла из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Росавиация, Минтранс и Ространснадзор взяли работу воздушного транспорта в московском регионе на особый контроль. Их представители будут направлены в авиагавани, чтобы координировать действия и следить за соблюдением прав пассажиров.

"Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал, все аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме", – говорится в публикации.

Гражданам рекомендовали следить за актуальной информацией на онлайн-табло и в чат-ботах аэропортов и перевозчиков.

24 и 25 ноября в столице ожидаются сильный снегопад и метель, а также усиление ветра до 17 метров в секунду, гололедица и налипание снега. В связи с этим в Москве объявили желтый уровень погодной опасности.

В свою очередь, свыше 1,1 тысячи специалистов "Россети Московский регион" перешли в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды.