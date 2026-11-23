Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в вузы, подведомственные Минпросвещения России, в 2027/2028 учебном году не изменятся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства.

Документ фиксирует порог по каждому предмету на уровне предыдущего учебного года – ни одна позиция не корректируется. По русскому языку и обществознанию абитуриентам потребуется не менее 42 баллов. Для информатики минимум установлен на отметке 45 баллов, для математики, физики, литературы и географии – 40 баллов.

По биологии и химии нужно набрать 39 баллов, по истории – 38 баллов. Самый низкий порог действует для иностранного языка – 35 баллов.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев опроверг утверждения о том, что для разных российских регионов готовятся варианты ЕГЭ разной сложности. Он уточнил, что нет ни одного субъекта страны, где не было бы стобалльников, высокобалльников либо аномальных всплесков и низких результатов, которые объяснялись бы различием вариантов.