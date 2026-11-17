Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Утверждения о том, что для разных регионов России готовят варианты ЕГЭ разной сложности, являются мифом. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на ежегодной Всероссийской встрече с родителями учащихся.

"Это все-таки миф, который уже давным-давно оброс, так сказать, бородой, но это на самом деле неправда", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, нет ни одного региона, где не было бы стобалльников, высокобалльников либо аномальных всплесков и низких результатов, которые объяснялись бы различием вариантов. В 2026 году высокобалльников и стобалльников было много, добавил глава ведомства.

До этого Рособрнадзор опубликовал проект изменений в ЕГЭ-2027. В большинстве предметов структура и содержание экзаменационных материалов останутся прежними. В ЕГЭ по информатике состав контрольно-измерительных материалов сохранится, но тематику трех заданий скорректировали. Изменения затронут историю: материалы приведут в соответствие с федеральной образовательной программой для 10–11-х классов и едиными государственными учебниками.

