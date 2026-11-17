Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/bruhunova

Шестилетний сын юмориста Евгения Петросяна Ваган сделал отцу переводную татуировку. Об этом сообщила жена артиста Татьяна Брухунова, которая сняла этот процесс на видео и опубликовала кадры в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Наши нескучные вечера", – написала Брухунова.

В качестве переводной татуировки мальчик подобрал картинку с изображением тигра.

Ранее Брухунова призналась, что путешествия для нее не являются отдыхом. Она назвала туры по городам и странам достаточно энергозатратным событием. Она пояснила, что дорога может занимать по 10 и более часов, также почти каждый день приходится менять отели. В таком случае на сон остается около 4–5 часов.

