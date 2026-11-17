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Роспотребнадзор увеличил почти в 10 раз перечень контролируемых показателей качества воды. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

По ее словам, Роспотребнадзор взял на контроль содержание антибиотиков, гормонов, ряда пестицидов в воде, а также разработал нормативы для новых веществ.

"Это очень важно для здоровья людей, потому что эти вещества при дальнейшей подготовке воды не разлагаются. Мы можем это уже контролировать", – подчеркнула Попова.

Мишустин, в свою очередь, отметил, что поставленная Владимиром Путиным задача по сохранению населения, укреплению здоровья и благополучия людей, а также защите прав потребителей во многом зависит от деятельности Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2026-го станции водоподготовки произвели и поставили в столицу и ближайшие подмосковные города около 530 миллионов кубометров чистой питьевой воды. В среднем ежедневно в городскую распределительную сеть подавалось около 3 миллионов кубометров ресурса.

Для сохранения качества воды при транспортировке по водопроводным сетям на станциях Мосводоканала добавляют гипохлорит натрия, который защищает воду от бактерий и микроорганизмов.