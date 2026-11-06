Эксперт Бондарь: УК грозит штраф в 20–30 тыс руб за некачественную воду в квартире

Россияне пожаловались на ухудшение качества водопроводной воды. По данным СМИ, жители разных регионов рассказали о выпадении волос, сухости кожи и аллергии после душа. Почему вода в кране портится и как бороться с этой ситуацией, разбиралась Москва 24.

"Фильтр рыжий"

Фото: телеграм-канал Baza

Жители российских регионов пожаловались на выпадение волос, ухудшение состояния кожи и аллергические реакции из-за качества водопроводной воды. Решать проблему приходится с помощью фильтров, антигистаминных препаратов и уходовой косметики, утверждает телеграм-канал Baza.





пострадавшая из-за качества воды в квартире Я начала покупать фильтры еще полгода назад, и сначала их хватало надолго, но теперь стоит мне один раз сходить в душ – и фильтр уже рыжий.

Журналисты также рассказали историю жительницы Екатеринбурга, дома у которой все поверхности, соприкасающиеся с водой, покрываются ржавой пленкой. Фильтры якобы не спасают: по словам женщины, уже через две недели они насквозь пропитываются коричневыми смесями.

Похожая ситуация в карельском городе Сегеже, откуда телеграм-каналу прислали снимки ванн с оранжевой жидкостью. По словам местных жителей, холодную мутную воду еще можно стерпеть, а вот от горячей хочется держаться подальше: из крана льется ржавый поток с неприятным запахом.

При этом, согласно докладу Роспотребнадзора, еще в 2025-м доля водопроводной воды, не прошедшей проверку на химический состав, выросла до 12,24% против 11,64% годом ранее. Наиболее сложная обстановка сложилась в Калмыкии: в частности, в Городовиковском районе до 100% проб воды из распределительной сети имели отклонения. По данным Минприроды региона, эксперты нашли повышенную концентрацию железа, кремния, нитратов и нитритов, а также потенциально опасных токсичных элементов.

По данным СМИ, в Калининградской области доля проб водопроводной воды с вредными бактериями увеличилась за год вдвое. Почти треть образцов имели отклонения по содержанию железа, а четверть не прошла проверку по запаху, вкусу и цвету. В Роспотребнадзоре связали ситуацию с изношенными городскими и внутридомовыми трубами, авариями и недостаточной профилактикой сетей.

Согласно официальным отчетам местных властей за 2025–2026 годы, отклонения и превышения примесей также зафиксированы в Рязанской, Тамбовской, Псковской, Костромской, Белгородской и Воронежской областях. Чаще всего специалисты выявляли в воде избыток железа, марганца, фтора и хлора, плюс высокую жесткость.

Кто в ответе?

По мнению эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, ситуация, скорее всего, связана с некачественным обслуживанием внутридомовых систем со стороны управляющих компаний.

"На городских очистных сооружениях воду обычно доводят до нормативного состояния, но, проходя по старым трубам внутри дома, она может собирать ржавчину и другие примеси", – отметил он в разговоре с Москвой 24 .

При этом с 2025 года в России проходит масштабное обновление ЖКХ: Бондарь привел данные Минстроя, согласно которым по федеральному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" за это время обновили более 1,7 тысячи объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Таким образом, качество коммунальных услуг улучшено для более чем 8,6 миллиона россиян.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ К 2030 году это число должно вырасти до 20 миллионов. Процесс замены глобальных коммуникаций уже происходит, но трубы, которые идут непосредственно к домам и распределяют воду по квартирам, остаются зоной ответственности местных обслуживающих организаций.

Эксперт отметил, что оценить качество воды дома можно самостоятельно по простым признакам. В частности, мутный цвет или ржавый оттенок говорят об избытке железа, а неприятный аптечный запах обычно указывает на перебор с хлором. Если же на чайнике быстро образуется плотный белый налет, это признак высокой жесткости соли кальция и магния.

"Для получения официальных доказательств имеет смысл сдать пробу в лабораторию Роспотребнадзора. Вода должна быть безопасной, а протокол исследования поможет подтвердить факты, избегая слухов", – добавил Бондарь.

Он рассказал, что частично исправить ситуацию могут популярные фильтры-насадки: они задерживают частицы ржавчины, что уменьшает раздражение кожи.

"Стоимость подобных насадок или леек со сменными картриджами обычно составляет от 400 рублей до 2 тысяч рублей, что делает их доступным временным решением. Однако из-за маленького размера такие предметы не могут сделать воду мягче", – пояснил эксперт.



Для решения проблемы с жесткостью требуются более серьезные магистральные системы фильтрации на входе в квартиру, цена которых начинается в среднем от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от сложности, добавил специалист.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Если из крана течет грязная вода, нужно сразу обращаться в аварийно-диспетчерскую службу. Согласно постановлению правительства РФ № 354, коммунальные услуги должны быть качественными. Специалист управляющей компании обязан прибыть для проверки не позднее двух часов с момента обращения, если вы не согласовали другую дату.

Когда коммунальщики игнорируют заявку или не приходят вовремя, акт о некачественной услуге можно составить самостоятельно. Для этого достаточно подписать его у председателя совета дома и двух соседей, подкрепив аргументы полученными ранее лабораторными исследованиями. Если обслуживающая организация продолжает бездействовать, стоит направить жалобу в Жилинспекцию или Роспотребнадзор, посоветовал эксперт.

Он обратил внимание, что за нарушение санитарных требований УК грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей (ст. 6,5 КоАП РФ). Кроме того, на основании постановления № 354 жители имеют право требовать перерасчет платы вплоть до полного освобождения от стоимости некачественно оказанной услуги за все дни нарушений, резюмировал Бондарь.