Эксперт Бондарь рассказал, как выявить "лишние" услуги в квитанциях ЖКХ

Россияне переплатили за ЖКУ почти 103 миллиарда рублей в период с 2023 по 2025 год, подсчитали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Откуда берутся лишние суммы в платежках и можно ли вернуть все назад, разбиралась Москва 24.
Большие деньги
ФАС выявила необоснованные переплаты россиян за жилищно-коммунальные услуги почти на 103 миллиарда рублей в 2023–2025 годах. Причем свыше 50 миллиардов пришлось только на 2025-й, сообщил ТАСС.
По данным ведомства, наибольшие переплаты в 2025 году зафиксированы в электроэнергетике (25,22 миллиарда рублей), сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (11,82 миллиарда) и теплоснабжении (10,85 миллиарда).
На ситуацию отреагировали в Госдуме. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия направила в правительство предложение о создании механизма прямого возврата этих денег "до копейки". Причем распространить его призвали на все нарушения в период с 2023 по 2025 год.
Кроме того, в марте 2026 года парламентарии направили в ФАС запрос с требованием предоставить детализацию переплат с разбивкой по регионам, видам услуг и получателям средств, однако в ответе службы всего этого нет.
В ФАС, в свою очередь, пояснили, что госрегулирование тарифов осуществляется в рамках федерального законодательства. При выявлении нарушений служба выдает предписания об их устранении, а необоснованно уплаченные деньги возвращаются через "снижение тарифов в текущем и будущем периодах или сдерживание их роста". Действующий механизм доказал свою эффективность на примере ряда регионов, отметили в ведомстве.
Методы завышения
Существует несколько типичных ситуаций, приводящих к возникновению переплаты. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал Москве 24, что иногда в квитанциях указывается завышенная площадь квартиры или помещений общего пользования.
"Поскольку расчет платы за отопление и содержание опирается на квадратные метры (ст. 156 и 157 ЖК РФ), даже небольшое искажение данных влечет постоянные лишние начисления", – рассказал специалист.
Кроме того, нередко проживающие оплачивают чужое потребление: например, воду из многоэтажки забирают для полива соседнего участка, а общедомовые розетки в подъездах или на фасадах используют курьеры для зарядки аккумуляторов электромопедов.
"Также жители порой забывают о праве на перерасчет за некачественные услуги, будь то недостаточно горячие батареи или перебои с водой. Порядок компенсации описан в девятом разделе правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ № 354", – уточнил Бондарь.
Бывает и так, что в платежный документ попадает что-либо дополнительное вроде охраны или страхования без решения общего собрания собственников, как того требует Жилищный кодекс.
Для возврата переплаченных средств необходимо подать письменное заявление в управляющую организацию, например в электронном виде через приложение "Госуслуги.Дом", отметил эксперт.
"Вместе с тем, на мой взгляд, система ГИС ЖКХ способна в будущем проводить такую сверку самостоятельно, а при обнаружении лишних услуг или неверных данных в платежных документах производить перерасчет в автоматическом режиме, возвращая деньги гражданам. Пока подобного функционала нет, однако появление таких цифровых решений вполне может быть в ближайшее время", – заключил он.
"Задвоение услуги"
Юрист, член Российской гильдии риелторов Алла Георгиева в разговоре с Москвой 24 обратила внимание, что люди нередко не обращают внимания на цифры в платежном документе.
"Там может быть математическая ошибка, технический сбой или банальное задвоение какой-то услуги. Также важно следить за сроками поверки счетчиков: если время истекло, начисления автоматически переходят на норматив, который всегда выше фактического потребления", – пояснила Георгиева.
Если же не передавать показания три расчетных периода подряд, сначала плату начисляют по среднемесячному потреблению, а потом по нормативу, напомнила специалист.
Для проверки цифр Георгиева порекомендовала посмотреть на показания счетчиков в динамике: сколько было, например, три месяца назад, а сколько – полгода.
"Если возникают резкие скачки, а человек, например, все лето прожил на даче и ресурсы не использовал, а ему пришли огромные цифры, это повод разобраться. Для этого надо пойти в управляющую компанию, расчетный центр или ресурсоснабжающую организацию, в зависимости от того, кто выставил счет", – добавила она.
Эксперт подчеркнула, что потребитель имеет полное право запросить всю информацию и узнать, откуда взялись такие цифры.
"Если есть платежные документы прошлого года и этого, если человек был в командировке или в больнице и не жил в квартире, он может приложить доказательства. Если цифры задвоили или не сделали вовремя перерасчет, значит, исполнитель нарушил порядок расчета. Это не вина потребителя", – уточнила юрист.
В такой момент вступает в силу статья о размере платы за коммунальные услуги (157 ЖК РФ), которая дает право требовать от исполнителя выплаты штрафа в размере 50% от суммы необоснованного превышения. Исполнитель обязан проверить начисления в течение 30 дней, и штраф обычно засчитывается в счет последующих платежей.
"Если же потребитель обратился, а реакции нет – не пересчитывают, не проверяют, не предоставляют расчеты, – можно обратиться в государственную жилищную инспекцию по месту проживания. Когда и там нет ответа, остается путь в суд", – добавила Георгиева.
Если гражданин хочет вернуть деньги именно на счет, он должен указать реквизиты в претензии. Но на практике, по совету юриста, лучше ставить вопрос о зачете переплаты за будущие месяцы. Взыскание средств – процесс сложный: нужно брать исполнительный лист, предъявлять его в службу судебных приставов и так далее. На перерасчет управляющие компании идут гораздо охотнее, заключила она.