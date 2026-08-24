Эксперт Бондарь рассказал, как выявить "лишние" услуги в квитанциях ЖКХ

Россияне переплатили за ЖКУ почти 103 миллиарда рублей в период с 2023 по 2025 год, подсчитали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Откуда берутся лишние суммы в платежках и можно ли вернуть все назад, разбиралась Москва 24.

Большие деньги

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

ФАС выявила необоснованные переплаты россиян за жилищно-коммунальные услуги почти на 103 миллиарда рублей в 2023–2025 годах. Причем свыше 50 миллиардов пришлось только на 2025-й, сообщил ТАСС.

По данным ведомства, наибольшие переплаты в 2025 году зафиксированы в электроэнергетике (25,22 миллиарда рублей), сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (11,82 миллиарда) и теплоснабжении (10,85 миллиарда).

На ситуацию отреагировали в Госдуме. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия направила в правительство предложение о создании механизма прямого возврата этих денег "до копейки". Причем распространить его призвали на все нарушения в период с 2023 по 2025 год.

Кроме того, в марте 2026 года парламентарии направили в ФАС запрос с требованием предоставить детализацию переплат с разбивкой по регионам, видам услуг и получателям средств, однако в ответе службы всего этого нет.





Леонид Слуцкий глава ЛДПР Ведомство лишь описывает свои полномочия, ссылается на нормативные акты и приводит отдельные примеры сдерживания роста тарифов на будущие периоды. Фактически ФАС России считает достаточным "возвращать" переплаты косвенно, через снижение тарифов в будущем.

В ФАС, в свою очередь, пояснили, что госрегулирование тарифов осуществляется в рамках федерального законодательства. При выявлении нарушений служба выдает предписания об их устранении, а необоснованно уплаченные деньги возвращаются через "снижение тарифов в текущем и будущем периодах или сдерживание их роста". Действующий механизм доказал свою эффективность на примере ряда регионов, отметили в ведомстве.

Методы завышения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Существует несколько типичных ситуаций, приводящих к возникновению переплаты. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал Москве 24, что иногда в квитанциях указывается завышенная площадь квартиры или помещений общего пользования.

"Поскольку расчет платы за отопление и содержание опирается на квадратные метры (ст. 156 и 157 ЖК РФ), даже небольшое искажение данных влечет постоянные лишние начисления", – рассказал специалист.



Кроме того, нередко проживающие оплачивают чужое потребление: например, воду из многоэтажки забирают для полива соседнего участка, а общедомовые розетки в подъездах или на фасадах используют курьеры для зарядки аккумуляторов электромопедов.



"Также жители порой забывают о праве на перерасчет за некачественные услуги, будь то недостаточно горячие батареи или перебои с водой. Порядок компенсации описан в девятом разделе правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ № 354", – уточнил Бондарь.

Бывает и так, что в платежный документ попадает что-либо дополнительное вроде охраны или страхования без решения общего собрания собственников, как того требует Жилищный кодекс.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Подобные несостыковки можно выявить самостоятельно, сопоставив метраж квартиры из выписки ЕГРН со строкой площади в платежном документе, а также проверив голосования собственников и сверив показания приборов учета с квитанцией.

Для возврата переплаченных средств необходимо подать письменное заявление в управляющую организацию, например в электронном виде через приложение "Госуслуги.Дом", отметил эксперт.



"Вместе с тем, на мой взгляд, система ГИС ЖКХ способна в будущем проводить такую сверку самостоятельно, а при обнаружении лишних услуг или неверных данных в платежных документах производить перерасчет в автоматическом режиме, возвращая деньги гражданам. Пока подобного функционала нет, однако появление таких цифровых решений вполне может быть в ближайшее время", – заключил он.

"Задвоение услуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Юрист, член Российской гильдии риелторов Алла Георгиева в разговоре с Москвой 24 обратила внимание, что люди нередко не обращают внимания на цифры в платежном документе.

"Там может быть математическая ошибка, технический сбой или банальное задвоение какой-то услуги. Также важно следить за сроками поверки счетчиков: если время истекло, начисления автоматически переходят на норматив, который всегда выше фактического потребления", – пояснила Георгиева.

Если же не передавать показания три расчетных периода подряд, сначала плату начисляют по среднемесячному потреблению, а потом по нормативу, напомнила специалист.





Алла Георгиева юрист, член Российской гильдии риелторов Бывает, что применяют не тот тариф или человек передал показания, а ему все равно насчитали по нормативу. В таких случаях нужно разбираться, перепроверять цифры. Нельзя бездумно платить, надо вникать: сколько квадратных метров, сколько зарегистрированных лиц. Количество прописанных тоже влияет на расчеты.

Для проверки цифр Георгиева порекомендовала посмотреть на показания счетчиков в динамике: сколько было, например, три месяца назад, а сколько – полгода.



"Если возникают резкие скачки, а человек, например, все лето прожил на даче и ресурсы не использовал, а ему пришли огромные цифры, это повод разобраться. Для этого надо пойти в управляющую компанию, расчетный центр или ресурсоснабжающую организацию, в зависимости от того, кто выставил счет", – добавила она.

Эксперт подчеркнула, что потребитель имеет полное право запросить всю информацию и узнать, откуда взялись такие цифры.



"Если есть платежные документы прошлого года и этого, если человек был в командировке или в больнице и не жил в квартире, он может приложить доказательства. Если цифры задвоили или не сделали вовремя перерасчет, значит, исполнитель нарушил порядок расчета. Это не вина потребителя", – уточнила юрист.



В такой момент вступает в силу статья о размере платы за коммунальные услуги (157 ЖК РФ), которая дает право требовать от исполнителя выплаты штрафа в размере 50% от суммы необоснованного превышения. Исполнитель обязан проверить начисления в течение 30 дней, и штраф обычно засчитывается в счет последующих платежей.

"Если же потребитель обратился, а реакции нет – не пересчитывают, не проверяют, не предоставляют расчеты, – можно обратиться в государственную жилищную инспекцию по месту проживания. Когда и там нет ответа, остается путь в суд", – добавила Георгиева.



Если гражданин хочет вернуть деньги именно на счет, он должен указать реквизиты в претензии. Но на практике, по совету юриста, лучше ставить вопрос о зачете переплаты за будущие месяцы. Взыскание средств – процесс сложный: нужно брать исполнительный лист, предъявлять его в службу судебных приставов и так далее. На перерасчет управляющие компании идут гораздо охотнее, заключила она.

