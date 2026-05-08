Эксперт Яковлев: стоимость водонагревателя составит от 7 000 рублей в 2026 году

Первые сезонные отключения горячей воды начнутся в стлице уже в мае. О чем нужно помнить при выборе водонагревателя и во сколько обойдется его установка в 2026 году, разбиралась Москва 24.

Подготовка к отопительному сезону

Сервис для проверки графика отключения горячей воды заработал на портале mos.ru.

Как отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в настоящее время максимальный срок отключения составляет 10 дней, а проводится он с мая по август для подготовки коммуникаций к предстоящему отопительному сезону.



Петр Бирюков заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Совсем не отключать ее нельзя, так как любой системе для ее нормального функционирования необходимы профилактические работы. <...> В общей сложности подготовим к осенне-зимнему периоду более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

Для уточнения сроков необходимо ввести адрес дома в поисковой строке сервиса. Кроме того, график доступен в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы" в разделе "Услуги".

Сохранить свой комфорт на время отключения горячей воды позволит качественный водонагреватель. Как отметил в разговоре с Москвой 24 мастер по электрооборудованию Алексей Белецкий, на рынке данные приборы представлены в двух вариациях – накопительный и проточный.

Первый набирает воду в баке, нагревает до нужной температуры и сохраняет ее благодаря теплоизоляции.

"Среди преимуществ – возможность держать постоянный запас горячей воды, а также стабильная температура на выходе. Плюс это экономичное потребление энергии (1,5–6 киловатт), а также возможность подавать воду в раковину и в душ", – сказал эксперт.

Среди недостатков он отметил длительное время нагрева – от 15 минут до нескольких часов в зависимости от объема бака и мощности. Кроме того, такой прибор довольно габаритный и требует регулярного обслуживания: чистки и замены элементов, защищающих внутренний бак и другие металлические компоненты от коррозии.

"При выборе объема накопительного водонагревателя исходят из количества человек в семье. В целом для двоих достаточно 50 литров, для троих-четверых рекомендуется объем 80 или 100 литров", – разъяснил эксперт.

Второй тип водонагревателя, проточный, увеличивает температуру воды прямо во время использования. Кроме того, такой агрегат довольно компактный, примерно 50 на 50 сантиметров.

"Однако есть и недостатки: например, высокая потребляемая мощность (3,5–15 киловатт и более в зависимости от модели), что может перегружать электросеть. Кроме того, у таких приборов есть зависимость от напора (при слабом вода может быть слишком горячей, при сильном – недостаточно нагретой), плюс в большинстве моделей нельзя одновременно использовать несколько точек водоразбора (когда вода подается и в раковину, и в душ)", – уточнил мастер.





Алексей Белецкий мастер по электрооборудованию Накопительный подойдет, если в семье много человек или нужно одновременно использовать несколько точек водоразбора, важен запас горячей воды и есть место для установки бака. Проточный лучше выбрать, когда требуется компактное решение, нет необходимости в большом объеме воды, есть возможность обеспечить мощную электропроводку (для электрических моделей) или подключение к газовому снабжению, а также если важна мгновенная доступность горячей воды.

При этом эксперт предупредил, что при выборе стоит избегать покупки дешевых мини-нагревателей с маркетплейсов.

"Стоят такие экземпляры в районе 1 500–2 000 тысяч рублей. Однако, это скорее временный вариант, если человеку срочно потребовалась горячая вода, больше недели их использовать не рекомендуется", – подчеркнул он.

Такие водонагреватели не рассчитаны на высокое напряжение и сильный поток воды: они часто сгорают или попросту выходят из строя, заключил Белецкий.

Выбирать по потребностям

В свою очередь, специалист по ремонту водонагревателей Дмитрий Яковлев добавил, что в проточных и накопительных приборах используются два типа нагревательных элементов. Первый – "сухой", то есть трубчатый электронагреватель, который не контактирует с водой напрямую, а находится в специальной колбе. Второй – "мокрый" – работает, находясь непосредственно в воде.

Дмитрий Яковлев специалист по ремонту водонагревателей Считается, что именно "сухой" лучше защищен от накипи и коррозии. Однако на практике разница между ними не так уж велика. Даже у "сухого" накипь и отложения все равно образуются на фланце, который прилегает к нагревателю. Это в итоге приводит к перегреву и поломке. Кроме того, его колба со временем также повреждается коррозией, как и в "мокром". Поэтому по долговечности и надежности оба типа примерно одинаковы.

Эксперт подчеркнул, что от мощности устройства зависит только скорость нагрева, а не температура воды: при 5 киловаттах 50 литров нагреется за 15–20 минут, при 12 киловаттах – примерно за 10 минут.

"В экономсегменте проточный и накопительный водонагреватели стоят от 7 000 до 15 000 рублей. В среднем – от 18 000 до 30 000 рублей. А вот в премиум цены чуть разнятся: накопительные стартуют от 30 000 рублей и выше, а проточные – от 40 000 и выше", – разъяснил он.

По мнению мастера, чтобы нагревательный элемент прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты, поскольку в дешевых версиях часто используются менее качественные материалы.

"Например, проточники могут выходить из строя уже через 1–2 года эксплуатации, особенно если вода жесткая или прибор работает на максимальной мощности: накипь образуется быстрее, а защита от перегрева или других сбоев может быть недостаточно эффективной", – уточнил специалист.

В накопительных производители закладывают ресурс нагревательного элемента на три-четыре года, после чего требуется его замена, пояснил Яковлев.

Он предупредил, что стоимость установки водонагревателей зависит от множества факторов: типа оборудования, объема, сложности работ, состояния коммуникаций, места установки и других требований. Монтаж проточных начинается от 2 000 рублей (выбор места, где он будет расположен, крепление и пробный запуск). Установка плюс дополнительные работы (укрепление конструкции, защита от перегрева и прочие услуги) может обойтись в сумму от 7 000 рублей, подчеркнул мастер.

В свою очередь, базовая установка накопительного водонагревателя составит от 3 000 рублей, а при дополнительных работах – от 10 000 рублей и выше, заключил Яковлев.