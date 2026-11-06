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06 ноября, 15:07

Политика

ФНС потребовала взыскать с Ходорковского более 5,5 млн рублей

Фото: legion-media.com/Alamy/SOPA Images Limited (Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Налоговая инспекция обратилась в суд с иском о взыскании с политика и предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) задолженности по пенсионным взносам на сумму более 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский суд.

Речь идет о платежах за 2012–2019 годы. Общая сумма к взысканию составила 5 миллионов 573 тысячи рублей. Представитель налоговой инспекции в суде пояснил, что данная задолженность возникла вследствие неуплаты ими обязательных взносов в Пенсионный фонд, предусмотренных единым социальным налогом.

В 2005 году Ходорковского приговорили к девяти годам колонии по делу о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Позднее срок наказания увеличили. В декабре 2013 года президент Владимир Путин помиловал его, после чего политик вышел на свободу.

Ранее сообщалось, что проект "Ходорковский LIVE" признали иностранным агентом. В реестр Минюста также включили журналиста Валерия Клепкина и искусствоведа Марию Микаелян. По данным ведомства, проект распространял недостоверные сведения о решениях российских органов власти и проводимой ими политике, а также материалы, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России.

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