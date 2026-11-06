Олимпийский чемпион Свирин высоко оценил развитие спортивной инфраструктуры в Москве

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Олимпийский чемпион по академической гребле и глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин высоко оценил развитие инфраструктуры для физической активности в Москве.

По его словам, соревнования и массовые мероприятия способствуют развитию города и стимулируют спортивный туризм, привлекая в Москву любителей активного отдыха.

"Массовые спортивные мероприятия – это большое достижение для Москвы", – отметил Свирин.

Он добавил, что такие мероприятия развивают городской спорт и привлекают в столицу людей, которые интересуются активным отдыхом и соревнованиями.

Отдельно Свирин остановился на предстоящей реконструкции Гребного канала в Крылатском. По его словам, обновленный комплекс получит современную базу для тренировок и соревнований. Это повысит доступность гребного спорта и откроет новые перспективы для всей отрасли. Кроме того, у спортсменов следующих поколений появится реальная возможность превзойти текущие результаты.

Ранее стало известно, что в Москве в ближайшие три года планируют построить 49 спортивных объектов. На эти цели выделят 432,5 миллиарда рублей. В частности, развитие получат проекты бесплатных тренировок "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район": в планах увеличить число локаций и добавить новые виды спорта и дисциплины.

